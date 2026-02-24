Havza'da mahalle sakinleri iftarda bir araya geldi

Samsun'un Havza ilçesinde vatandaşlar mahalle muhtarlığınca düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

Çiftlik Mahallesi Muhtarı İlhami Demirdaş tarafından Kuran kursu yemekhanesinde düzenlenen iftar programında mahalle sakinleri ilgi gösterdi.

Demirdaş mahalle olarak birlik ve beraberliğin sağlanması adına uzun yıllardır devam eden iftar geleneği sürdürmeye gayret ettiklerini bildirdi.

İftar programına, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Özkan Parlak, İlçe Emniyet Müdürü Kenan Bıyık, AK Parti Havza İlçe Başkanı Aziz Pekşen, CHP Havza İlçe Başkanı Şener Geçit, MHP Havza İlçe Başkanı İbrahim Yüksel, Havza Belediyespor Başkanı Ali Rıza Gül, Havza Belediye Meclis Üyeleri Ersin Şener, İsmail Korkmazlı, Hasan Kaya, İlhami Uğuz ve mahalle sakinleri katıldı.