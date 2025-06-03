Havza'da Firari Hükümlü Yakalandı: 5 Yıl Hapis Cezası Vardı

Havza'da Firari Hükümlü Yakalandı: 5 Yıl Hapis Cezası Vardı
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Samsun'un Havza ilçesinde, hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 33 yaşındaki Ş.Ş. jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Ş.Ş., işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Samsun'un Havza ilçesinde hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Havza İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, "Bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan hakkında 5 yıl hapis cezası bulunan Ş.Ş. (33) isimli yakalandı.

Ş.Ş, işlemlerinin ardından Vezirköprü Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel
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