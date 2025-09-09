Havza'da Eğitim Yılı Başlıyor, Kaymakam ve Belediye Başkanı Okul Ziyareti Gerçekleştirdi

Havza'da 2025-2026 eğitim öğretim yılının başlaması nedeni ile Kaymakam Mustafa Ayvat ve Belediye Başkanı Murat İkiz okul ziyaretinde bulunarak öğrencilere simit ve süt dağıttı.

Yeni eğitim öğretim yılında 5 bin 431 öğrencinin dersbaşı yaptığı Havza'da, Kaymakam Ayvat ve Belediye Başkanı İkiz okul ziyaretinde bulundu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ'un eşlik ettiği Ayvat ve İkiz, Havza 100. Yıl İlkokulunu ziyaret etti.

Birinci sınıfların heyecanına ortak olan ve Havza Belediyesi tarafından ikram edilen süt ve simitleri dağıtan Ayvat ve İkiz öğretmenlerle bir süre sohbet etti.

Kaymakam Ayvat tüm imkanları dahilinde eğitim kurumlarının yanında olduklarını belirterek, "İlçede geçen yıl yakaladığımız akademik ve sportif başarının devamı için elimizden geleni yapacağız. Burada en önemli görev öğretmenlerimize düşmekte. 2025-2026 eğitim öğretim yılının eğitim camiasına hayırlar ve başarılar getirmesini temenni ediyorum." dedi.

Belediye Başkanı Murat İkiz de 2025-2026 eğitim öğretim yılında tüm eğitim camiasına başarılar diledi.

Kaymakam Ayvat ve Havza Milli Eğitim Müdürü Ertuğ daha sonra inşası tamamlanarak bu yıl eğitime başlayan TOBB 25 Mayıs Anaokulunu ziyaret ettiler.

Burada okul idarecileri ve Milli Eğitim Müdürü Ertuğ'dan bilgiler alan Kaymakam Ayvat, çocuklarla sohbet ederek süt ikram etti.

Kaymakam Ayvat, okulun ilçenin eğitim alanında fiziki kalitesini artırdığını ifade ederek, "Çocuklarımızı geleceğe daha iyi şekilde hazırlamak adına önemli bir eğitim kurumu daha eğitim hayatına başladı. Bu kurumun ilçemize kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim." diye konuştu.