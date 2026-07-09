Samsun'da devrilen biçerdöverin operatörü yaralandı
Samsun'un Havza ilçesinde hububat hasadı yaparken devrilen biçerdöverin operatörü Haydar Kadir Karabudak yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan operatör hastaneye kaldırıldı.
Samsun'un Havza ilçesinde arazide devrilen biçerdöverin operatörü yaralandı.
Yeni Mescit Mahallesi Pınarçay yolu üzerinde tarlada hububat hasadı yapan Haydar Kadir Karabudak idaresindeki biçerdöver, devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Biçerdöverde sıkışan Karabudak, Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince çıkarıldı.
Karabudak, sağlık ekiplerince Havza Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu