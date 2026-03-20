Havza'da Ramazan Bayramı Bayramlaşma Programı Düzenlendi

Havza'da Ramazan Bayramı Bayramlaşma Programı Düzenlendi
Havza Kaymakamlığı, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir bayramlaşma programı düzenledi. Programda Kaymakam Mustafa Ayvat, bayramların birlik ve beraberliği pekiştiren günler olduğunu vurguladı. Belediye Başkanı Murat İkiz de vatandaşların rahat bir bayram geçirmesi için gerekli tedbirlerin alındığını belirtti. Ayrıca, MHP Havza İlçe Başkanlığı da bayramlaşma etkinliği düzenleyerek, birlik vurgusu yaptı.

Havza'da Kaymakamlık tarafından Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

Havza Kaymakamlığında gerçekleştirilen programda Kaymakamı Mustafa Ayvat tüm katılımcıların bayramını kutlayarak, "Bayramlar birlik ve beraberliğimizin pekiştiği özel günlerimizdir. Bölgemizde bayram neden ile yoğunluk yaşanmakta. Tüm kurum ve kuruluşlarımız bu yoğunluğun taleplerini karşılayacak gerekli tedbirleri aldı." dedi.

Belediye Başkanı Murat İkiz ise katılımcıların ve tüm Havzalıların bayramını kutlayarak, vatandaşların rahat bir bayram geçirmesi için gerekli tedbirlerin alındığını kaydetti.

Ayvat, İkiz ve beraberindekiler, daha sonra şehit kabirlerini, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Grup Amirliği, İlçe Jandarma Komutanlığı, Havza Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi ile Havza Devlet Hastanesini ziyaret etti.

Programlara Havza Garnizon Komutan Vekili Personel Teğmen Çağrı Kırlı, AK Parti İlçe Başkanı Aziz Pekşen, MHP İlçe Başkanı İbrahim Yüksel, CHP İlçe Başkanı Şener Geçit, Havza Muhtarları Derneği Başkanı Adem Şahin ile vatandaşlar katıldı.

MHP İlçe Başkanlığında bayramlaşma programı

MHP Havza İlçe Başkanlığı tarafından Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

MHP Havza İlçe Başkanı İbrahim Yüksel, bayramların birlik ve beraberliğin timsali günler olduğunu vurgulayarak, "Belediye Başkanımız Murat İkiz, ilçe başkanlarımız ve yönetimlerimiz ile omuz omuza hizmet etmek için çalışmaktayız. İnşallah daha nice bayramları birlikte idrak ederiz. Tüm halkımızın Ramazan Bayram'ını kutlarım." diye konuştu.

Programa Belediye Başkanı Murat İkiz, AK Parti İlçe Başkanı Pekşen ile partililer ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu
