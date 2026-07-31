Havza'da 87 ünite kan bağışı toplandı
SAMSUN (AA) Türk Kızılayı, Havza'da düzenlediği kampanya ile 87 ünite kan bağışı aldı .
SAMSUN (AA) Türk Kızılayı, Havza'da düzenlediği kampanya ile 87 ünite kan bağışı aldı .
Türk Kızılayı tarafından yürütülen "Güvenli Kan Temini Projesi" kapsamında Havza'da kan bağışı çalışması yapıldı.
Mehmetçik Meydanı'na konuşlandırılan kan bağış aracında gönüllülerden 2 gün boyunca 87 ünite kan bağışı alındı.
Yapılan çalışmada ayrıca Kızılay'a kan bağışında bulunarak madalya almaya hak kazanan hak sahiplerine madalyaları teslim edildi.
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Kaynak: AA