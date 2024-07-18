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Havza Belediyesi Yol İmal ve Bakım Çalışmalarını İnceledi

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Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, Havza ilçe merkezinde devam eden yol imal ve bakım çalışmalarını yerinde inceleyerek bilgi aldı. İkiz, halkın ihtiyaçları doğrultusunda çalışmaların hızla devam ettiğini belirtti.

Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, Havza ilçe merkezinde devam eden yol imal ve bakım çalışmalarını inceledi.

İkiz, Havza Belediyesi 2024 yılı iş planı dahilinde devam eden yol yenileme ve bakım çalışmalarını yerinde inceleyerek ilgililerden bilgi aldı.

İcadiye ve Yenimescit mahallelerinde devam eden çalışmaları inceleyen İkiz, zaman içinde çeşitli sebeplerle bozulan şehir içi yollarda bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına başladıklarını ifade ederek, "Halkımızın ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarımıza yön vermenin gayretindeyiz. Havzamızı geleceğe hazırlamak için çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz." dedi.

Başkan İkiz yol yenileme, bakım ve yapımı çalışmalarının en kısa sürede bitirmek için hızlı bir çalışma programı uyguladıklarını belirterek, "İlçe merkezi ve kırsal mahallelerimizde temiz ve modern yollara kavuşturmak için çalışmalarımız devam edecek. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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