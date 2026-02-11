Haberler

Havza Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Havza Belediyesi ve Hizmet-İş Sendikası, kadrolu işçiler ile Havza Yirmibeş Mayıs AŞ'de çalışan işçileri kapsayan toplu iş sözleşmesini imzaladı. Belediye Başkanı Murat İkiz, sözleşmenin hayırlı olmasını diledi.

Havza Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Hizmet-İş Sendikası ile Havza Belediyesi arasında devam eden ve kadrolu işçiler ile Havza Yirmibeş Mayıs AŞ'de istidam edilen işçileri kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri tamamlandı.

Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, personele yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, toplu iş sözleşmesinin hayırlı olmasını diledi.

HAK-İŞ ve Hizmet-İş Sendikası Samsun Şube Başkanı Ziya Uzun da bir süredir devam eden toplu iş görüşmelerini tamamladıklarına işaret ederek, katkılarından dolayı Belediye Başkanı İkiz'e teşekkür etti.

Konuşmaların ardından toplu iş sözleşmesi, taraflar arasında imzalandı.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi! Türkeş'in arabasıyla gündem oldu, hafızlıkta Türkiye birincisi çıktı

İşte yeni İçişleri Bakanımız! Bu görüntülerle adeta zihinlere kazındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bursa'da 5 yaşındaki oğlu ile denize atladı: Çocuk boğuldu, anne kurtuldu

5 yaşındaki oğlu ile denize atladı: Çocuk boğuldu, anne kurtuldu
Epstein skandalında yeni fotoğraf, Arap dünyasını karıştıracak

Epstein skandalında yeni fotoğraf, Arap dünyasını karıştıracak
Şehit babasına hakaret eden otobüs şoförüne saldırı iddiası

Otobüs şoförüyle ilgili kan donduran iddiada Sedat Peker detayı
71 yıllık serüven sona erdi! Silah ve outdoor devi iflas etti

71 yıllık serüven sona erdi! Silah ve outdoor devi iflas etti
Bursa'da 5 yaşındaki oğlu ile denize atladı: Çocuk boğuldu, anne kurtuldu

5 yaşındaki oğlu ile denize atladı: Çocuk boğuldu, anne kurtuldu
Dehşet evi! Anne hayatını kaybetti, kızı bir deri bir kemik bulundu

Dehşet evi! Genç kadın çıplak ve bir deri bir kemik halde bulundu
AK Parti'den askerlik sisteminde düzenleme sinyali

AK Parti'den askerlik sisteminde düzenleme sinyali