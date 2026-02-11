Havza Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı

Havza Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Hizmet-İş Sendikası ile Havza Belediyesi arasında devam eden ve kadrolu işçiler ile Havza Yirmibeş Mayıs AŞ'de istidam edilen işçileri kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri tamamlandı.

Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, personele yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, toplu iş sözleşmesinin hayırlı olmasını diledi.

HAK-İŞ ve Hizmet-İş Sendikası Samsun Şube Başkanı Ziya Uzun da bir süredir devam eden toplu iş görüşmelerini tamamladıklarına işaret ederek, katkılarından dolayı Belediye Başkanı İkiz'e teşekkür etti.

Konuşmaların ardından toplu iş sözleşmesi, taraflar arasında imzalandı.