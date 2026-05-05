Havza Belediye Meclisi Üyesi Şener'in acı günü

Havza Belediyesinin MHP'li meclisi üyesi Ersin Şener'in ağabeyi Emre Şener (48) hayatını kaybetti.

Evinde kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı Havza Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen hayatını kaybeden Şener'in cenazesi, Sondaj Mahallesi'ndeki evinde helallik alınmasının ardından Kevser Camisi'ne getirildi.

Şener, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında dualarla toprağa verildi.

Cenazeye, Şener'in yakınları ile Kaymakam Mustafa Ayvat, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, MHP Havza İlçe Başkanı İbrahim Yüksel, AK Parti Havza İlçe Başkanı Aziz Pekşen, Havza TSO Başkanı Erkan Acar, esnaf odaları başkanları, Belediye Meclisi üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.