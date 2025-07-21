Havuzda Kayıp: 53 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

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Malatya'nın Darende ilçesinde, 53 yaşındaki Döndü Yılmaz evinin bahçesindeki havuza düştü ve yaşamını yitirdi. Olay sonrası jandarma inceleme başlattı.

Malatya'nın Darende ilçesinde evinin bahçesindeki havuza düşen kadın yaşamını yitirdi.

Ağılbaşı Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk annesi 53 yaşındaki Döndü Yılmaz, ayağının kayması sonucu evinin bahçesindeki havuza düştü.

Kadının yakınlarının ihbarı üzerine eve 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yılmaz'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu Bölge Başkanlığına götürüldü.

Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: AA / Ayhan İşcen - Güncel
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