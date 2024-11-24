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Havsa'nın Kurtuluşu 102. Yılında Coşkuyla Kutlandı

Havsa'nın Kurtuluşu 102. Yılında Coşkuyla Kutlandı
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Havsa, düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünü düzenlenen törenle kutladı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, temsili kurtuluş gelini kurtarıldı ve ödül törenleri gerçekleştirildi. Kutlamalar fener alayı ile sona erdi.

Havsa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü törenle kutlandı.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunumunun ardından Havsa Belediyesi Yazlık Düğün Salonu'nda devam eden törende temsili kurtuluş gelini kurtarıldı, ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

İlçe Kaymakamı Oğuzhan Aksoy ve Belediye Başkanı Hüseyin Özden öğrencilerin halkın ve protokolün kurtuluş gününü kutladı. Özden, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.

Kurtuluşun yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerin verildiği törene Edirne milletvekilleri Ahmet Baran Yazgan ve Mehmet Akalın, ilçe belediye başkanları, kamu ve sivil toplum kuruluşları ile siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kutlamalar Milli Egemenlik Caddesi'ndeki fener alayı ile sona erdi.

Kaynak: AA / Gürkan Arda - Güncel
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