Havsa'da Yangın: Bir Ev Kül Oldu, İki Bina Hasar Gördü

Edirne'nin Havsa ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi, bir tamirhane ve metruk binada hasar oluştu.

Hasköy köyünde S.İ'ye ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler rüzgarın etkisiyle evin bitişiğindeki tamirhane ve metruk binaya sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Köy sakinlerinin ilk müdahalesi ve itfaiyenin çalışmasıyla söndürülen yangında S.İ'ye ait ev kullanılamaz hale geldi. Tamirhane ve metruk bina zarar gördü.