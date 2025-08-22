Havsa'da Yangın: Bir Ev Kül Oldu, İki Bina Hasar Gördü

Havsa'da Yangın: Bir Ev Kül Oldu, İki Bina Hasar Gördü
Edirne'nin Havsa ilçesinde çıkan yangında bir ev tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, rüzgar nedeniyle komşu tamirhane ve metruk bina da hasar gördü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Edirne'nin Havsa ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi, bir tamirhane ve metruk binada hasar oluştu.

Hasköy köyünde S.İ'ye ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler rüzgarın etkisiyle evin bitişiğindeki tamirhane ve metruk binaya sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Köy sakinlerinin ilk müdahalesi ve itfaiyenin çalışmasıyla söndürülen yangında S.İ'ye ait ev kullanılamaz hale geldi. Tamirhane ve metruk bina zarar gördü.

Kaynak: AA / Lokman Polat - Güncel
