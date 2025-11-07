Havran Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinden Kuşlara Yuva Projesi
Balıkesir Üniversitesi Havran Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi Programı öğrencileri, 'Gönüllülük Çalışmaları' dersi kapsamında kuşlar için yuvalar hazırladı. Öğrenciler, kendi imkanlarıyla yaptıkları ahşap yuvaları boyayarak okul bahçesindeki ağaçlara sabitledi.
Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel