Havran'da Seyir Halindeki Araçta Yangın Çıktı

Balıkesir'in Havran ilçesi yakınlarında seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Araçta büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Balıkesir'in Havran ilçesi yakınlarında seyir halindeki bir araçta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edremit-Balıkesir Karayolu'nun Büyükşapçı Mevkisinde meydana gelen olayda, henüz belirlenemeyen bir nedenle hareket halindeki 34 AJ 0313 plakalı otomobilde aniden yangın çıktı.

Durumu fark eden sürücü, aracını yol kenarına çekerek can güvenliğini sağladı.

İhbar üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Havran Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin uzun uğraşları sonucunda alevler kontrol altına alındı ve yangın tamamen söndürüldü.

Yangın nedeniyle araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel
