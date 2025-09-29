Havran'da Minibüs ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Yaralı
Balıkesir'in Havran ilçesinde minibüs ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Olayda yaralananların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
A.A. (62) yönetimindeki 10 BT 300 plakalı minibüs, Büyükdere-Kızıklı yolunda karşı yönden gelen M.G. (42) idaresindeki 10 AOJ 590 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.
Kazada, minibüsteki yolculardan Ş.A. (53) ve M.N.K. (66) yaralandı.
Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar, Burhaniye ve Havran'daki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.
Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel