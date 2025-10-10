Havran'da Mevlid-i Nebi Programı Düzenlendi

Balıkesir'in Havran ilçesinde Mevlid-i Nebi Programı gerçekleştirildi.

Havran Kaymakamı Muhammed Evlice ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Aydemir'in katıldığı program, Havran İmam Hatip Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlandı.

Saygı duruşunda bulunması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte, Okul Müdürü Atanur Kayhan bir konuşma yaptı.

Öğrencilerin gösteriler sahnelediği program kapsamında Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Öğrenciler tarafından şiirler okundu, ilahiler seslendirildi ve bir oratoryo sunuldu.