Haberler

Havran'da Mevlid-i Nebi Programı Düzenlendi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Havran ilçesinde, Kaymakam ve İlçe Milli Eğitim Müdürü'nün katılımıyla gerçekleştirilen Mevlid-i Nebi Programı, öğrencilerin gösterileri ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle renklendi.

Balıkesir'in Havran ilçesinde Mevlid-i Nebi Programı gerçekleştirildi.

Havran Kaymakamı Muhammed Evlice ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Aydemir'in katıldığı program, Havran İmam Hatip Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlandı.

Saygı duruşunda bulunması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte, Okul Müdürü Atanur Kayhan bir konuşma yaptı.

Öğrencilerin gösteriler sahnelediği program kapsamında Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Öğrenciler tarafından şiirler okundu, ilahiler seslendirildi ve bir oratoryo sunuldu.

Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel
Yapılan itiraz kabul edildi, Bayrampaşa'da başkanvekilliği seçimi yeniden yapılacak

CHP adayının kazandığı ilçede seçimler yeniden yapılacak
Atlantik'te yakalanan en büyük beyaz köpekbalığı bilim dünyasını şaşırttı

Atlantik'te yakalanan en büyük beyaz köpekbalığı bilim dünyasını şaşırttı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tuğba Özay'dan disiplin dersi: Sabahın ilk ışıklarında antrenman

Survivor hazırlığı mı? Ünlü isimden deniz kenarında güç gösterisi
Atlantik'te yakalanan en büyük beyaz köpekbalığı bilim dünyasını şaşırttı

Atlantik'te yakalanan en büyük beyaz köpekbalığı bilim dünyasını şaşırttı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.