Haberler

Devrilen kurbanlık yüklü kamyonetin sürücüsü yaralandı

Devrilen kurbanlık yüklü kamyonetin sürücüsü yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir'in Havran ilçesinde yol kenarındaki demir bariyerlere devrilen kamyonetin sürücüsü yaralanırken, kasada bulunan 5 kurbanlık koç telef oldu.

BALIKESİR'in Havran ilçesinde yol kenarındaki demir bariyerlerin üzerine devrilen kamyonetin sürücüsü E.B., yaralandı. Kasadaki kurbanlık koçlardan 5'i öldü.

Kaza, saat 05.00 sıralarında Edremit-Balıkesir kara yolu Havran Sanayi Sitesi önünde meydana geldi. E.B.'nin kontrolünü yitirdiği 17 AGH 121 plakalı kamyonet, yol kenarındaki demir bariyerlerin üzerine devrildi. Araçta sıkışan E.B. yaralanırken, kamyonetin kasasındaki kurbanlık koçlardan 5'i öldü. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kamyonet sürücüsü E.B., sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından kurtarılıp, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesinin ardından Havran Devlet Hastanesi'ne kaldırılan E.B., tedaviye alındı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu, CHP'nin 3 avukatını azletti

Koltuğa geri dönen Kılıçdaroğlu'ndan ilk karar: 3 ismi görevden aldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın karar sonrası Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

Özel'e soğuk duş! Karar sonrası soluğu Kılıçdaroğlu'nun yanında aldı
Temizlik yaparken 5'inci kattan düşen kadın öldü

Bayram temizliği yaparken 5'inci kattan düşen kadın öldü
Adli kontrolle serbest bırakılan Blok3: Devletimizden Allah razı olsun

Adliyede ifade veren Blok3: Devletimizden Allah razı olsun
Güle güle Ederson! Ayrılık paylaşımı eşinden geldi

Beklenen son gerçekleşti!

CHP'li vekilden Özgür Özel'i çıldırtacak sözler: Kılıçdaroğlu'nun emrindeyiz

Özel'i çıldırtacak sözler: Kılıçdaroğlu'nun emrindeyiz
15 yıllık komşusundan Kılıçdaroğlu'na tokat gibi sözler: Diyelim şaibe var...

15 yıllık komşusundan Kılıçdaroğlu'na tokat gibi sözler
Fahiş aidatlara devlet freni! Karar Resmi Gazete’de yayımlandı

Milyonları isyan ettiren fahiş ödemeye devlet freni! Resmen yürürlükte