Balıkesir'de iki katlı binada çıkan yangın söndürüldü

Balıkesir'in Havran ilçesinde iki katlı bir binanın zemin katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle üst kata ve çevre binalara sıçramadan söndürüldü. Yangında zemin kattaki evde hasar oluştu.

Ebubekir Mahallesi Salih Aydınlıoğlu Caddesi'ndeki 2 katlı bir binanın zemin katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Evden yükselen dumanları gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Havran Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle üst kata ve çevre binalara sıçramadan söndürülen yangında, zemin kattaki evde hasar oluştu.

Kaynak: AA / Hakan Firik
