HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar'ın Annesi Vefat Etti

HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar'ın Annesi Vefat Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar'ın 81 yaşında vefat eden annesi Fatma Zehra Nacar, Şanlıurfa'da son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine çok sayıda kişi katıldı.

HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar'ın 81 yaşında vefat eden annesi Fatma Zehra Nacar, Şanlıurfa'da son yolculuğuna uğurlandı.

Fatma Zehra Nacar'ın cenazesi, Eyyübiye ilçesindeki Nebi Efendi Camisi'ne getirildi.

Nacar'ın naaşı, cuma namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Bediüzzaman Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar ile Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, AK Parti MKYK üyesi Mehmet Ali Kurt, Nacar ailesinin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Eşber Ayaydın - Güncel
Acun Ilıcalı takımın başına Emre Belözoğlu'nu getiriyor

Acun'dan Emre bombası
Kerem Aktürkoğlu'ndan TFF'ye olay tepki

Kerem'den TFF'ye eşi benzeri görülmemiş tepki
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maaşının yattığını gören gencin toplu taşımadaki hesabı olay oldu: Allah için biri bana bunu açıklasın

Maaşının yattığını gören gencin toplu taşımadaki hesabı olay oldu
Bomba iddia! Zinedine Zidane Fenerbahçe'ye geliyor

Yönetim gemileri yaktı! Zidane Fenerbahçe'ye geliyor
İlber Ortaylı ile öğrenciler arasında tartışma: Bu protestoyu bitirin artık

İlber Ortaylı protestocu öğrencilerle karşı karşıya geldi
Ne Ronaldo ne Merih! Suudi Arabistan'da şampiyon belli oldu

Suudi Arabistan'da şampiyon belli oldu
Hande Erçel derin yırtmaçlı cesur elbisesiyle geceye damga vurdu

Hande Erçel derin yırtmaçlı elbisesiyle geceye damga vurdu
Tarlaya gittiler, gözlerine inanamadılar! Tam 2,5 metre

Tarlaya gittiler, gözlerine inanamadılar! Tam 2,5 metre
Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı, meyve ağaçlarında yaprak kalmadı

Ceviz büyüklüğünde yağdı, ağaçlarda yaprak kalmadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.