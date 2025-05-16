HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar'ın Annesi Vefat Etti
HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar'ın 81 yaşında vefat eden annesi Fatma Zehra Nacar, Şanlıurfa'da son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine çok sayıda kişi katıldı.
HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar'ın 81 yaşında vefat eden annesi Fatma Zehra Nacar, Şanlıurfa'da son yolculuğuna uğurlandı.
Fatma Zehra Nacar'ın cenazesi, Eyyübiye ilçesindeki Nebi Efendi Camisi'ne getirildi.
Nacar'ın naaşı, cuma namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Bediüzzaman Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cenaze törenine HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar ile Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, AK Parti MKYK üyesi Mehmet Ali Kurt, Nacar ailesinin yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA / Eşber Ayaydın - Güncel