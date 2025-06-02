Havalimanında 48 Zehirli Yılan ve 5 Kaplumbağa Ele Geçirildi

Hindistan'ın Mumbai kentindeki Chhatrapati Shivaji Maharaj Uluslararası Havalimanı'nda Tayland'dan gelen yolcunun valizinde 48 zehirli yılan ile 5 kaplumbağa ele geçirildi.

Hindustan Times gazetesinin haberine göre, Bangkok'tan Mumbai'ye gelen yolcu, havalimanında durduruldu.

Yolcunun valizinde yapılan aramada aralarında son derece zehirli 3 örümcek kuyruklu engerek türünün de olduğu 48 yılan ile 5 Asya yaprak kaplumbağası bulundu.

Hayvanların türleri yaban hayatı alanında faaliyet gösteren "Resqink Association for Wildlife Welfare (RAWW)" isimli kuruluş tarafından doğrulandı, yılanların son derece zehirli ve küçük kuşları avlayan tehlikeli türler olduğu belirtildi.

Yaban Hayatı Koruma Yasası kapsamında yılan ve kaplumbağaların getirildikleri ülkeye geri götürülmesine karar verildi.