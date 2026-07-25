Haberler

Havalı tüfekle komşusunu başından vurup yaraladı

Havalı tüfekle komşusunu başından vurup yaraladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde Harun Y., aralarında husumet bulunan komşusu Tuncay Mutlu'yu havalı tüfekle başından vurup, yaraladı.

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde Harun Y., aralarında husumet bulunan komşusu Tuncay Mutlu'yu havalı tüfekle başından vurup, yaraladı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Saadetler Mahallesi 153694 Sokak'ta meydana geldi. Tuncay Mutlu, evinin önündeki arazideki kuru otları temizlediği sırada aralarında daha önceden husumet bulunan komşusu Harun Y.'ye havalı tüfekle ateş etti. Başı ve ensesinden yaralanan Mutlu, yere yığıldı, Harun Y. ise kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Mutlu, ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Mutlu, burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Konya'daki bir hastaneye sevk edildi.

Polis, kaçan Harun Y.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Filenin Sultanları finale yükseldi

Filenin Sultanları göğsümüzü kabarttı! Yine tarih yazıyorlar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Köpekleri boğulmaktan kurtaran vatandaşı işten kovdular

Yaptığı iyilik yüzünden işinden oldu: Rızkı veren Allah'tır
Trump'ın Türkiye'ye uyguladığı yüzde 12,5'lik ek gümrük vergisi yürürlüğe girdiği ilk gün yargıya taşındı

Türkiye’ye yönelik yeni kararı ilk günden mahkemelik oldu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Aşkım, sevdam' dediği şehirde anket yapıldı! İşte çıkan sonuç

"Aşkım, sevdam" dediği şehirde anket yapıldı! İşte çıkan sonuç
Milyonlarca internet kullanıcısını ilgilendiriyor! Başvuran parasını alıyor

Milyonlarca internet kullanıcısı dikkat! Başvuran parasını alıyor
Bakan Gürlek'ten Gülistan Doku açıklaması: Bu dosyanın peşini bırakmayacağız

Türkiye'nin yüreğini yakan dosya için Bakan Gürlek'ten yemin gibi söz
Altın satışında yeni dönem! Kuyumcular kazan kaldıracak

Altın satışında yeni dönem! Kuyumcular kazan kaldıracak
Ceza yazan kadın polisin sunduğu gerekçe tartışma yarattı

Ceza yazan kadın polisin sunduğu gerekçe tartışma yarattı