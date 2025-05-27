Havalandırma Boşluğuna Düşen Karga Yavruları İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı
Balıkesir'in Edremit ilçesindeki bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen 4 karga yavrusu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yavru kuşlar güvenli bir ortama alındı ve itfaiye erleri tarafından beslenerek sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen 4 karga yavrusu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kadıköy Eroğlu Mahallesi'nde bir apartmanın havalandırma boşluğundan kuş sesi geldiği ihbarı üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Edremit Grup Amirliği ekipleri adrese sevk edildi.
Ekiplerin uzun uğraşları sonucunda, havalandırma boşluğunda mahsur kalan 4 karga yavrusuna ulaşıldı.
Güvenli bir ortama alınan yavru kuşların aç olduğu gözlendi. İtfaiye erleri, yavru kargaları elleriyle besledi.
Kurtarılan karga yavrularının sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel