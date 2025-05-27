Havalandırma Boşluğuna Düşen Karga Yavruları İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı

Havalandırma Boşluğuna Düşen Karga Yavruları İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Edremit ilçesindeki bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen 4 karga yavrusu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yavru kuşlar güvenli bir ortama alındı ve itfaiye erleri tarafından beslenerek sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen 4 karga yavrusu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kadıköy Eroğlu Mahallesi'nde bir apartmanın havalandırma boşluğundan kuş sesi geldiği ihbarı üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Edremit Grup Amirliği ekipleri adrese sevk edildi.

Ekiplerin uzun uğraşları sonucunda, havalandırma boşluğunda mahsur kalan 4 karga yavrusuna ulaşıldı.

Güvenli bir ortama alınan yavru kuşların aç olduğu gözlendi. İtfaiye erleri, yavru kargaları elleriyle besledi.

Kurtarılan karga yavrularının sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel
Sahibinin 'telef oldu' diye umudu kestiği eşek, 4 yıl sonra böyle görüntülendi

Sahibi umudu kesmişti, 4 yıl sonra böyle görüntülendi
Cristiano Ronaldo, Al-Nassr'a veda etti

Ronaldo, Al-Nassr'a veda etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
29 gole katkı yapmıştı! Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu kararı

29 gole katkı yapmıştı! Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu kararı
İBB Başkanvekili Nuri Aslan, adliyede tehditler savurdu: Yakarım bak ortalığı

İBB Başkanvekili, adliyede tehditler savurdu: Yakarım bak ortalığı
Eşinden tokat yiyen Macron'dan ilk açıklama

Eşinden tokat yiyen Macron'dan ilk açıklama
10 senedir İzmir'e gidip gelen kadının isyanı: Nedenini bir türlü çözemedim

10 senedir İzmir'e gidip gelen kadın çektiği video ile isyan etti
Künefe zincirine FETÖ operasyonunda detaylar ortaya çıktı

Herkes markayı soruyor! İşte FETÖ operasyonu yapılan künefe zinciri
Yunanistan'da Strep-A bakterisi nedeniyle okullar kapatıldı

Korkutan bakteri komşuyu ele geçirdi! Okullar ardı ardına kapatıldı
Beynine pıhtı atan 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Beynine pıhtı atan 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.