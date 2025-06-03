Havaist Personeli Unutulan Çantayı Sahibine Ulaştırdı

Havaist Personeli Unutulan Çantayı Sahibine Ulaştırdı
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İstanbul Havalimanı'nda unutulan ve içinde 10 bin dolar ile ziynet eşyası bulunan çanta, Havaist çalışanları tarafından sahibine güvenli bir şekilde teslim edildi.

İstanbul Havalimanı'na taşıma hizmeti veren Havaist firması personeli, unutulan ve içinde 10 bin dolar ile ziynet eşyası olan çantayı sahibine ulaştırdı.

Havalimanının yolcu indirme katında 30 Mayıs'ta bir yolcu tarafından unutulan çantayı fark eden Havaist personeli Hakkı Sönmez, Yunus Kargılı ve Mehmet Yılmaz, durumu havalimanı güvenlik birimlerine bildirdi.

Çalışanlar çantanın muhafazasını sağlarken, güvenlik ekipleri kayıp eşya başvurusunda bulunan yolcuyla irtibata geçti.

İçinde 10 bin dolar ile çeşitli ziynet eşyası bulunan çanta, kontrollerin ardından yolcuya teslim edildi.

Firma yönetimi, örnek davranışlarından dolayı çalışanları kurum genel merkezine davet ederek, ödüllendirdi.

Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz - Güncel
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