Hava Sıcaklıkları İç ve Batı Bölgelerde 4-6 Derece Artacak

(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), mevsim normalleri altına inen hava sıcaklıklarının iç ve batı bölgelerde bugünden itibaren 4 ila 6 derece artacağını bildirdi.

MGM'den yapıla açıklamada, İç Anadolu'nun doğusunun yüksekleri ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yerel kuvvetli yağış beklendiği belirtildi.

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde ise çığ tehlikesine bulunduğu kaydediilen açıklamada, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Açıklamada, hava sıcaklıklarının iç ve batı bölgelerde 4 ila 6 derece artacağı, diğer bölgerde önemli bir değişiklik beklenmediği belirtildi.

