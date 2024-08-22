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Sıcaklıklar değişiyor! 2 bölge serinleyecek, Trakya için ise tam tersi bir tahmin var

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Meteoroloji'nin tahminlerine göre, hava sıcaklıkları İç Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimlerinde 3-5 derece azalacak, Trakya'da ise 4-6 derece artacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurtta hava durumuyla ilgili son tahminlerini paylaştı.

Buna göre; yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Sakarya ve Samsun'un doğusu, Osmaniye'nin batısı, Hatay'ın batı ilçeleri, Ordu, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

TRAKYA'DA 4-6 DERECE ARTIŞ

Hava sıcaklıkları İç Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimlerinde 3 ila 5 derece azalacak, Trakya'da 4 ila 6 derece artacak. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.

Kaynak: ANKA / Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İç Anadolu Karadeniz Hava Durumu Güncel Haberler

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