Hava şehitleri, Edirnekapı Şehitliği'nde anıldı

Hava şehitleri, Edirnekapı Şehitliği'nde anıldı
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Türkiye Havayolu Pilotları Derneği (TALPA), "15 Mayıs Hava Şehitlerini Anma Günü" dolayısıyla Edirnekapı Hava Şehitliği'nde tören düzenledi.

Türkiye Havayolu Pilotları Derneği (TALPA), "15 Mayıs Hava Şehitlerini Anma Günü" dolayısıyla Edirnekapı Hava Şehitliği'nde tören düzenledi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, şehitlikteki kartal heykeline çelenk konuldu.

TALPA Başkanı Okan Üreksoy, törende yaptığı konuşmada, bugün gökyüzünü yurt bilenlerin, havacılığı sadece meslek değil, ideal, inanç, adanmışlık olarak yaşayanların günü olduğunu söyledi.

Türk havacılığının ilk şehitlerini 1914 yılında verdiğini belirten Üreksoy, "Henüz Cumhuriyetimizin ilk yıllarında, genç ve bağımsız bir ülke olarak kendi göklerini tanımaya başladığımız o günlerde, 3 kahraman evladı sonsuzluğa uçarak Türk havacılık tarihine kazındılar. O günden bugüne, nice isim geldi geçti bu kutsal meslekten. Kimileri kitaplara konu oldu, kimileri sessizce görevini yaparken aramızdan ayrıldı ancak hepsi gökyüzüne adanmış bir ömür onurunu taşıdı." dedi.

Üreksoy, pilotların her kalkışının karar, her inişinin sorumluluk olduğunu ifade ederek, "Bu sorumluluk bilinci, sadece teknik kurallardan değil, mesleğin taşıdığı etik değerlerden, şehitlerimizin bıraktığı mirastan ve uçuş emniyetine olan sarsılmaz inançtan beslenir. Çünkü bizler emniyetin sadece prosedür değil, yaşam felsefesi olduğunu iyi biliyoruz. Bugün aramızda olmayan nice meslek büyüğümüz, bu felsefeyi canıyla ödedi. Bizlere düşen, onların emanetini sadece yaşatmak değil, her uçuşta yeniden onurlandırmaktır." diye konuştu.

Konuşmanın ardından Üreksoy, şehitlik defterini günün anısına imzaladı.

Programa katılanlar, şehitlerin mezarlarını ziyaret ederek karanfil bıraktı.

Kaynak: AA / Hikmet Faruk Başer - Güncel
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