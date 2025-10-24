Haberler

Hava Kuvvetleri Uzay Komutanlığı 2024'te Faaliyete Geçiyor

Güncelleme:
Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin uzay teşkilatlanması kapsamında 2024 yılında kurulan Hava Kuvvetleri Uzay Komutanlığı'nın faaliyetlerini ve amaçlarını açıkladı. Uzay alanında askeri işlevler ve çeşitli fonksiyonlar üzerinde çalışmalar sürdürülüyor.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri'nin TSK uzay teşkilatlanmasına yönelik dönüşüm çalışmaları kapsamında 2024 yılında kurulan Hava Kuvvetleri Uzay Komutanlığı'ndaki çalışmalara ilişkin paylaşım yaptı.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, TSK uzay teşkilatlanmasına yönelik dönüşüm çalışmaları kapsamında 2024 yılında teşkil edilen Hava Kuvvetleri Uzay Komutanlığı'nın, askeri uzay faaliyetlerini çok katmanlı güvenlik ortamında devam ettirdiği belirtildi. Bu kapsamda, 'Uzay Durumsal Farkındalık', 'Fırlatma ve Uzaya Erişim', 'Uydu Muhaberesi', 'Uzay Tabanlı Konumlama, Seyrüsefer ve Zamanlama', 'Uzay Havası, Meteoroloji ve Oşinografi', 'Uzay Tabanlı Erken İhbar', 'Uzay Elektronik Harp', 'Uzay Savunması', 'Uzay Tabanlı İstihbarat, Gözetleme, Keşif' ana fonksiyonları altında çalışmaların yürütüldüğü vurgulandı. Açıklamada, "2012 yılında fırlatılan ilk uydumuz Göktürk-2'nin hizmete girmesinden bu yana sürekli büyüyen uydu envanterimiz ile ülkemiz ve TSK'nın uydu tabanlı görüntü ihtiyaçlarını karşılamaktayız" denildi.

Bakanlığın paylaşımında yer alan videoda, Türk Hava Kuvvetleri Uzay Komutanı Kurmay Albay Mehmet Serhan Yıldız, komutanlıktaki faaliyetlerini anlattı.

Haber: ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
