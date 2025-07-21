Hava Kuvvetleri Uçağıyla Organ Nakli İçin Kalp Grefti Ulaştırıldı

Milli Savunma Bakanlığı, organ nakli bekleyen hasta için Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçakla İstanbul'dan İzmir'e kalp grefti ulaştırıldığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait CN-235 tipi uçağımız ile İzmir'de organ nakli bekleyen bir vatandaşımıza, İstanbul'dan kalp grefti ulaştırıldı. Vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.