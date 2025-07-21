Hava Kuvvetleri Uçağıyla Organ Nakli İçin Kalp Grefti Ulaştırıldı

Hava Kuvvetleri Uçağıyla Organ Nakli İçin Kalp Grefti Ulaştırıldı
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Milli Savunma Bakanlığı, organ nakli bekleyen bir hasta için İstanbul'dan İzmir'e kalp grefti ulaştırıldığını duyurdu. Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçakla gerçekleştirilen bu yardım, nakil bekleyen vatandaş için büyük önem taşıyor.

Milli Savunma Bakanlığı, organ nakli bekleyen hasta için Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçakla İstanbul'dan İzmir'e kalp grefti ulaştırıldığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait CN-235 tipi uçağımız ile İzmir'de organ nakli bekleyen bir vatandaşımıza, İstanbul'dan kalp grefti ulaştırıldı. Vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Neriman Senanur Torun - Güncel
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