MSB: 7'nci T-70 Genel Maksat Helikopteri envantere katıldı
Milli Savunma Bakanlığı, 7'nci T-70 Genel Maksat Helikopteri'nin 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'na teslim edildiğini açıkladı. Helikopterin kabul faaliyetlerinin tamamlandığı belirtildi.
Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "T-70 Genel Maksat Helikopteri Projesi kapsamında 7'nci helikopterin kabul faaliyetleri tamamlanmış olup 24 Aralık 2025 tarihinde Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığımızın envanterine katıldı" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel