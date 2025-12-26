Haberler

MSB: 7'nci T-70 Genel Maksat Helikopteri envantere katıldı

Milli Savunma Bakanlığı, 7'nci T-70 Genel Maksat Helikopteri'nin 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'na teslim edildiğini açıkladı. Helikopterin kabul faaliyetlerinin tamamlandığı belirtildi.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), 7'nci T-70 Genel Maksat Helikopteri'nin Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nın envanterine katıldığını duyurdu.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "T-70 Genel Maksat Helikopteri Projesi kapsamında 7'nci helikopterin kabul faaliyetleri tamamlanmış olup 24 Aralık 2025 tarihinde Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığımızın envanterine katıldı" denildi.

