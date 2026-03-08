MSB: 'Karadeniz Eğitim Uçuşu' başarıyla gerçekleştirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın 5 Mart'ta Karadeniz'de gerçekleştirdiği eğitim uçuşunu başarıyla tamamladığını duyurdu.
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), 5 Mart'ta Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait çeşitli üslerden havalanan uçakların, ' Karadeniz Eğitim Uçuşu'nu başarıyla gerçekleştirdiğini duyurdu.
Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "5 Mart 2026, Karadeniz'in doğusu. Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait çeşitli üslerden havalanan Mavi Vatan'ın sarsılmaz pençeleri, 'Karadeniz Eğitim Uçuşu'nu başarıyla gerçekleştirdi. Dalgaların sesine, kanatlarımızın rüzgarı eşlik etti" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı