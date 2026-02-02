Haberler

MSB: Hava Kuvvetleri'ne ait uçakla İstanbul'dan Ankara'ya kalp grefti ulaştırıldı

Güncelleme:
Milli Savunma Bakanlığı, acil organ nakli bekleyen bir kişi için İstanbul'dan Ankara'ya kalp greftinin başarıyla ulaştırıldığını duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), acil organ nakli bekleyen bir kişi için Hava Kuvvetleri'ne ait ambulans uçakla İstanbul'dan Ankara'ya kalp greftinin başarıyla ulaştırıldığını duyurdu.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait ambulans uçağımız ile acil organ nakli bekleyen bir vatandaşımız için İstanbul'dan Ankara'ya kalp greftini en kısa sürede ulaştırarak zamanla yarışta kritik bir rol üstlendik. Bir kalp, bir umut, bir hayat. Vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500

