Hava Kuvvetleri, Mersin'de dağlık alanda mahsur kalan vatandaşı hastaneye ulaştırdı

Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait Adana İncirlik'ten görevlendirilen helikopter, Mersin'in Silifke ilçesinde dağlık alanda mahsur kalan yaralı vatandaşı Mersin Şehir Hastanesine ulaştırdı.

Milli Savunma Bakanlığının NSosyal'deki hesabından yapılan paylaşımda, Silifke ilçesinde dağlık alanda mahsur kalan yaralı bir vatandaşın Hava Kuvvetleri Komutanlığınca İncirlik'ten görevlendirilen AS-532 A/K helikopter ile Mersin Şehir Hastanesine ulaştırıldığı belirtildi.