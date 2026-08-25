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T-625 GÖKBEY için ilk uçuş ekibi eğitimleri tamamlandı

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığının envanterine girmeye hazırlanan yerli ve milli genel maksat helikopteri "T-625 GÖKBEY" için görev alan ilk uçuş ekibinin eğitimlerini tamamladığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığının envanterine girmeye hazırlanan yerli ve milli genel maksat helikopteri "T-625 GÖKBEY" için görev alan ilk uçuş ekibinin eğitimlerini tamamladığını bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"Milli havacılığımızda tarihi bir adım daha. Ekim ayında Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine katılmaya hazırlanan yerli ve milli genel maksat helikopterimiz T-625 GÖKBEY için TUSAŞ tesislerindeki ilk uçuş ekibi eğitimlerini başarıyla tamamladı. Türk mühendisliğinin eseri bu üstün platformu en etkin şekilde göklerle buluşturacak olan personelimiz, zorlu intibak sürecini gururla geride bıraktı. Gücümüz göklerden, imkanlarımız milletten."

Paylaşımda, eğitim alan ekibin fotoğrafı da yer aldı.

Kaynak: AA
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