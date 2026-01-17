Haberler

Bakan Güler, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Yıllık Değerlendirme Toplantısı'na Katıldı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler başkanlığında yapılan toplantıda, Hava Kuvvetleri'nin devam eden faaliyetleri değerlendirildi ve gelecekteki çalışmalarla ilgili talimatlar verildi.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Hava Kuvvetleri Komutanlığı Yıllık Değerlendirme Toplantısı"na başkanlık etti. Toplantıda devam eden faaliyetlere ilişkin bilgi alan Güler, yapılacak çalışmalarla ilgili talimatlar verdi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, toplantıya ilişkin şunlar kaydedildi:

"Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler başkanlığında, 'Hava Kuvvetleri Komutanlığı Yıllık Değerlendirme Toplantısı' gerçekleştirildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığımızda icra edilen toplantıda; Bakan Yaşar Güler'in beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel de yer aldı. Toplantıda devam eden faaliyetler hakkında bilgi alan Bakan Yaşar Güler, yapılacak çalışmalara ilişkin talimatlar verdi."

Kaynak: ANKA / Güncel
