Tarihi Atama: Hava Kuvvetleri'nin İlk Kadın Generali Özlem Karapınar

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararı ile Tuğgeneral rütbesine yükseltilen Albay Özlem Karapınar, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın ilk kadın generali oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, YAŞ kararlarını imzaladı. Buna göre, 25 general ve amiral bir üst rütbeye, 69 albay ise general ve amiralliğe terfi ettirildi. Kararla Tuğgeneral rütbesine yükseltilen Albay Özlem Karapınar, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın ilk kadın generali oldu. Ayrıca Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda Albay Armağan Özel de Tuğgeneral rütbesine terfi ettirilerek kadın generaller arasında yerini aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı