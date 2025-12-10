Msb: "Hava Kuvvetleri Komutanı Kadıoğlu, Resmi Temaslarda Bulunmak İçin Umman'a Gitti"

Haberler

Hava Kuvvetleri Komutanı Kadıoğlu, Resmi Temaslarda Bulunmak İçin Umman'a Gitti

Güncelleme:
Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun Umman'a yaptığı resmi ziyaretin detaylarını paylaştı. Kadıoğlu, Umman Genelkurmay Başkanı ve Hava Kuvvetleri Komutanı ile makam ziyaretlerinde bulundu.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun resmi temaslarda bulunmak üzere Umman'a gittiğini bildirildi.

MSB'nin resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun, resmi temaslarda bulunmak üzere Umman'a gittiği duyuruldu.

Paylaşımda, "Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu; Muskat Büyükelçiliğimizi ziyaret etti, Umman Genelkurmay Başkanı Koramiral Abdullah bin Khamis bin Abdullah Al Raisi ve Umman Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Khamis Hammad Sultan Al-Ghafri'e makam ziyareti gerçekleştirdi. Orgeneral Kadıoğlu, ziyaret sonrasında Deniz Güvenlik Merkezi ile Askeri Teknik Kolejinde incelemelerde bulundu" denildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
