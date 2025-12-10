Msb: "Hava Kuvvetleri Komutanı Kadıoğlu, Resmi Temaslarda Bulunmak İçin Umman'a Gitti"

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun resmi temaslarda bulunmak üzere Umman'a gittiğini bildirildi.

MSB'nin resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun, resmi temaslarda bulunmak üzere Umman'a gittiği duyuruldu.

Paylaşımda, "Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu; Muskat Büyükelçiliğimizi ziyaret etti, Umman Genelkurmay Başkanı Koramiral Abdullah bin Khamis bin Abdullah Al Raisi ve Umman Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Khamis Hammad Sultan Al-Ghafri'e makam ziyareti gerçekleştirdi. Orgeneral Kadıoğlu, ziyaret sonrasında Deniz Güvenlik Merkezi ile Askeri Teknik Kolejinde incelemelerde bulundu" denildi.