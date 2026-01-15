Haberler

Msb: Hava Kuvvetleri Komutanı Kadıoğlu, İtalya'da Resmi Temaslarda Bulundu

Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun İtalya'da resmi temaslarda bulunduğunu açıkladı. Kadıoğlu, İtalya Hava Kuvvetleri Komutanı ile görüştü ve askeri birlikleri ziyaret etti.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun 12–14 Ocak günleri arasında İtalya'da resmi temaslarda bulunduğunu, bu kapsamda İtalya Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Antonio Conserva ile görüştüğünü ve Roma ile Pisa'daki askeri birlikleri ziyaret ettiğini bildirdi.

MSB, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun, 12 - 14 Ocak günleri arasında İtalya'da resmi temaslarda bulunduğunu duyurdu. Paylaşımda ayrıca, Kadıoğlu'nun İtalya Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Antonio Conserva'yı makamında ziyaret ederek görüşme gerçekleştirdiği, Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği'ni, Pisa'daki 46'ncı Hava Tugayını ve Grosseto Hava Üssünü de ziyaret ettiği bildirildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
