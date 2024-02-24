Hava Kuvvetleri Komutanı TEI Tesislerini Ziyaret Etti
Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) tesislerini ziyaret etti. Ziyaret sırasında TEI'nin faaliyetleri hakkında bilgi alan Kadıoğlu, Türkiye'de üretilen helikopter motorlarını inceledi.
Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, TUSAŞ Motor Sanayii AŞ ( Teı ) tesislerini ziyaret etti.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Orgeneral Kadıoğlu, ziyaretinde, TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Akşit'ten faaliyetleri hakkında bilgi aldı.
TEI-PD170 Turbodizel Havacılık Motoru'nu ve Türkiye'de üretilen ilk helikopter motoru T700-TEI-701D'yi inceleyerek, testlerine katılan Kadıoğlu, ayrıca Türkiye'nin ilk milli helikopter motoru TEI-TS1400'ü de inceledi.