Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Kadıoğlu, İzmir'de düzenlenen Pilotaj Mezuniyet Töreni'ne katıldı

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, İzmir Çiğli'de konuşlu 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığında düzenlenen Pilotaj Mezuniyet Töreni'ne katıldı.

Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, 27 Aralık'ta düzenlenen törende, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Kadıoğlu'nun yanı sıra Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet, Ege Ordusu Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran ve Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu da yer aldı.

Paylaşımda, törenden görüntülere de yer verildi.