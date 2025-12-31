Haberler

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Kadıoğlu, İzmir'de düzenlenen Pilotaj Mezuniyet Töreni'ne katıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, İzmir Çiğli'de düzenlenen Pilotaj Mezuniyet Töreni'ne katıldı. Törende Milli Savunma Bakan Yardımcısı ve diğer üst düzey komutanlar da yer aldı.

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, İzmir Çiğli'de konuşlu 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığında düzenlenen Pilotaj Mezuniyet Töreni'ne katıldı.

Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, 27 Aralık'ta düzenlenen törende, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Kadıoğlu'nun yanı sıra Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet, Ege Ordusu Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran ve Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu da yer aldı.

Paylaşımda, törenden görüntülere de yer verildi.

Kaynak: AA / Utku Şimşek - Güncel
2026 yılı vergi ve harç artış oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var

Zam oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gözaltına alınan Şeyma Subaşı'ndan ilk görüntü

Gözaltına alınan Şeyma Subaşı'ndan ilk görüntü
42 il için sarı kodlu uyarı! Sıcaklıklar daha da düşecek, kar fena bastıracak

42 il için sarı kodlu uyarı! Kar fena bastıracak
Dünyanın en obez insanı hayatını kaybetti

Dünyanın en ağır adamıydı: Mücadelesi sona erdi
MTV zam oranı belli oldu

MTV'ye zam geldi! İşte belirlenen oran
Gözaltına alınan Şeyma Subaşı'ndan ilk görüntü

Gözaltına alınan Şeyma Subaşı'ndan ilk görüntü
Türkiye'nin 45 yıllık gıda devi resmen iflas etti

Türkiye'nin 45 yıllık gıda devi resmen iflas etti
Fenerbahçe'nin rakibi yılın son maçında darmadağın oldu

Fenerbahçe'nin rakibi yılın son maçında darmadağın oldu