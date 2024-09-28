Hava Kuvvetleri Komutanı Kadıoğlu'ndan Şehit Ailelerine Yemek
Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, İzmir Özdere Özel Eğitim Merkezi'nde şehit aileleri onuruna akşam yemeği verdi. Yemeğe eşinin yanı sıra Hava Eğitim Komutanı, generaller ve şehit yakınları katıldı. Kadıoğlu, yemek öncesinde şehit yakınlarıyla birebir sohbet etti.
Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu tarafından şehit aileleri onuruna verilen akşam yemeğine eşi, Hava Eğitim Komutanı Hava Korgeneral Erdoğan Gür ile Hava Kuvvetleri'ne bağlı generaller ve şehit yakınları katıldı. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Kadıoğlu, yemek öncesinde şehit yakınlarıyla tek tek selamlaşarak sohbet etti.