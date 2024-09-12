Hava Kuvvetleri Ambulans Uçağıyla Kalp Nakli Başarıyla Gerçekleştirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetlerine ait ambulans uçak ile acil organ nakli bekleyen bir vatandaş için Ankara'dan Mersin'e kalp grefti ulaştırıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait ambulans uçağımız ile acil organ nakli bekleyen bir vatandaşımız için Ankara'dan Mersin'e kalp grefti başarıyla ulaştırıldı. Vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.