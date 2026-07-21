Haberler

Yalova'da rahatsızlanarak hayatını kaybeden Hava Harp Okulu öğrencisi Bilgin, Niğde'de toprağa verildi

Yalova'da rahatsızlanarak hayatını kaybeden Hava Harp Okulu öğrencisi Bilgin, Niğde'de toprağa verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yalova'da eğitim sırasında rahatsızlanarak hayatını kaybeden Hava Harp Okulu öğrencisi Veli Bilgin, memleketi Niğde'de düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi. Törene askeri ve mülki yetkililer katıldı.

Yalova'daki Hava Kuvvetleri Komutanlığı 18'inci Ana Üs Komutanlığı'nda Tatbiki Eğitim Kampı'ndaki eğitim sırasında rahatsızlanarak yaşamını yitiren Hava Harp Okulu öğrencisi Veli Bilgin, memleketi Niğde'de toprağa verildi.

Türk bayrağına sarılı naaşı Yeşilgölcük beldesindeki baba ocağına getirilen Bilgin için ikindi namazının ardından kapalı pazar alanında cenaze töreni düzenlendi.

Bilgin'in cenazesi, askerlerin omzunda getirilerek katafalka konuldu, ardından özgeçmişi okundu ve helallik alındı.

İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Bilgin'in naaşı, belde mezarlığında toprağa verildi.

Törene, Bilgin'in ailesi ile yakınları, Niğde Valisi Nedim Akmeşe, AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Kara Harp Okulu Komutanı Tümgeneral Levent Sabahattin Güldağı, Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu Komutanı Tümgeneral Vedat Öncel, Yalova 18'inci Ana Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Mert Uysal, Milli Savunma Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Talat Canbolat, Niğde İl Jandarma Komutanı Albay Gürol Okyar, Niğde İl Emniyet Müdürü Erdinç Yüceer ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan
Haberler.com Özel: Özgür Özel'in yeni parti ilanına Gürsel Tekin'den ilk yorum

Özgür Özel'in yeni parti ilanına Kılıçdaroğlu cephesinden ilk yorum
Gürsel Tekin, CHP çatısı altında kalacak belediyeleri duyurdu: İlk kez burada ifade edeceğim...

Özgür Özel'i zora sokacak çıkış: İlk kez burada ifade edeceğim...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TYT şampiyonu Abdullah hedefini açıkladı: Babasının izinden gidecek

TYT şampiyonu Abdullah hedefini açıkladı: Babasının izinden gidecek
Lamine Yamal'ın babasının yaşını duyanlar hayretler içerisinde kalıyor

Yamal'ın babasının yaşını duyanlar hayretler içerisinde kalıyor
Market çalışanı kadını raflara savurdu

Market çalışanı genç kadının yaşadığı vahşet kamerada
Daha Galatasaray'daki imzası kurumamıştı! Amedspor'un yolcusu

Daha Galatasaray'daki imzası bile kurumamıştı! Amedspor'un yolcusu
Eşya taşıma asansörünün minibüsün üzerine devrildiği anlar kamerada

Sokak ortasında faciadan böyle dönüldü
Eser ve Berfu Yenenler çiftini yıkan haber

Herkesten gizliyorlardı! Yenenler çiftini yıkan haber

Mustafa Sarıgül ve Mahmut Tanal'dan yeni parti açıklaması

Video yayınlayıp taraflarını belli ettiler