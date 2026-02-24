Hindistan'da Hava Ambulansı Düştü: 7 Ölü

YENİ DELHİ, 24 Şubat (Xinhua) -- Hindistan'ın doğusundaki Jharkhand eyaletinde bir hava ambulansının düşmesi sonucu, uçakta bulunan 2'si mürettebat olmak üzere 7 kişi hayatını kaybetti.

Yerel yetkililerin salı günü yaptığı açıklamaya göre, hava ambulansı pazartesi gecesi eyalet başkenti Ranchi'nin yaklaşık 111 kilometre kuzeyindeki Chatra bölgesine bağlı Simaria yakınlarında düştü.

Hava ambulansının, tedavi için Yeni Delhi'ye sevk edilen bir hastayı taşımak üzere Ranchi'den Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'ye doğru seyir halinde olduğu belirtildi.

Kazanın nedenini araştırmak üzere Uçak Kazası Araştırma Bürosu'ndan bir ekibin olay yerine gönderildiği bildirildi. Yerel yönetim de polis ekiplerini bölgeye sevk ederek çevrede güvenlik önlemleri aldı.

Kaynak: Xinhua