Haberler

Hindistan'da Hava Ambulansı Düştü: 7 Ölü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hindistan'ın Jharkhand eyaletinde düşen hava ambulansında 2'si mürettebat olmak üzere 7 kişi yaşamını yitirdi. Uçak Kazası Araştırma Bürosu olay yerine ekip gönderdi.

YENİ DELHİ, 24 Şubat (Xinhua) -- Hindistan'ın doğusundaki Jharkhand eyaletinde bir hava ambulansının düşmesi sonucu, uçakta bulunan 2'si mürettebat olmak üzere 7 kişi hayatını kaybetti.

Yerel yetkililerin salı günü yaptığı açıklamaya göre, hava ambulansı pazartesi gecesi eyalet başkenti Ranchi'nin yaklaşık 111 kilometre kuzeyindeki Chatra bölgesine bağlı Simaria yakınlarında düştü.

Hava ambulansının, tedavi için Yeni Delhi'ye sevk edilen bir hastayı taşımak üzere Ranchi'den Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'ye doğru seyir halinde olduğu belirtildi.

Kazanın nedenini araştırmak üzere Uçak Kazası Araştırma Bürosu'ndan bir ekibin olay yerine gönderildiği bildirildi. Yerel yönetim de polis ekiplerini bölgeye sevk ederek çevrede güvenlik önlemleri aldı.

Kaynak: Xinhua
Bir nokta atışı daha! Bu fotoğraf ülkedeki yangını körükleyecek

Bir nokta atışı daha! Bu fotoğraf ülkedeki yangını körükleyecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süleyman Soylu ve Özgür Özel arasındaki davada karar bozuldu

Soylu-Özel davasında karar bozuldu! Faiziyle birlikte ödeyecek
Samsun'a 2,3 milyar TL'lik dev proje! 3 ilçenin birden kaderini değiştirecek

O ilimizde 3 ilçenin birden kaderini değiştirecek dev proje
İnşaat işçisi 'Beni dolandırdı' dedi, Elçin Sangu'dan iddialara belgelerle yanıt geldi

İnşaat işçisi "Beni dolandırdı" dedi, Elçin Sangu'dan yanıt geldi
Hollanda'da Rob Jetten dönemi! Ülkenin ilk eşcinsel başbakanı oldu

Ülkenin ilk eşcinsel başbakanı oldu
Süleyman Soylu ve Özgür Özel arasındaki davada karar bozuldu

Soylu-Özel davasında karar bozuldu! Faiziyle birlikte ödeyecek
Gülseren Ceylan, Instagram'da abonelik sistemini aktif etti

Tesettüre girdiğini açıklamıştı! Yeni kararı bambaşka
Hindistan'da ambulans uçak düştü! Kurtulan yok

Ülke yasta! Ambulans uçak düştü, kurtulan yok