Hattuşa Antik Kenti'nde 119 Yıldır Sürdürülen Kazılar Devam Ediyor

Çorum'un Boğazkale ilçesindeki 8 bin yıllık geçmişe sahip Hattuşa Antik Kenti'nde 119 yıl önce başlayan arkeolojik kazılar, bu sene de farklı branşlardan bilim insanlarının katılımıyla devam ediyor.

Anadolu'nun ilk medeniyetlerinden Hatti ve Hititlerin kültürel mirasının bulunduğu, milattan önce 6 binli yıllardan izler taşıyan Hattuşa Ören Yeri, UNESCO Dünya Kültür Mirası ve Dünya Belleği listelerinde yer alıyor.

Çorum'un 80 kilometre güneybatısındaki Boğazkale'de etrafı 7 kilometre surla çevrili, 2 kilometrekare yerleşim alanına sahip Hattuşa Antik Kenti ve Yazılıkaya Tapınağı, yılın her mevsimi değişen görünümüyle misafirlerini ağırlıyor.

1906'dan bu yana yapılan kazılarda 8 bin yıllık geçmişi olduğu tespit edilen tarihi kentteki mimari eserler, ziyaretçilerini zamanda yolculuğa çıkarıyor.

Hitit medeniyetine yaklaşık 450 yıl başkentlik yapan Hattuşa Antik Kenti'nde arkeolojik kazılar, 119 yıldır devam ediyor.

Alman Arkeoloji Enstitüsü adına Prof. Dr. Andreas Schachner başkanlığında 2006'dan bu yana yürütülen kazı çalışmalarına her yıl farklı ülke ve branşlardan bilim insanları katılarak, Türkiye'nin arkeoloji literatürüne katkı sağlıyor.

Schachner, gazetecilere, kazı çalışmalarının ağırlıklı olarak Büyük Tapınak ile Saray arasındaki Büyük Kale'nin kuzeybatı yamacında sürdüğünü söyledi.

Antik kentte Ambarlıkaya bölgesindeki bir mağarada da kazı çalışması yaptıklarını belirten Schachner, "Büyük Kale'de Saray'ın henüz hiç keşfedilmemiş bir bölgesinde de çalışıyoruz. Bir de Yukarı Şehir'in batı yamacında kazı çalışmalarımız başlayacak." dedi.

Kazı ekibinde çeşitli branşlardan 22 bilim insanının yer aldığını anlatan Schachner, "Mimar, jeolog, arkeolog, tarihçi, filolog, Hititolog, antropolog gibi birçok branştan uzman var kazı ekibinde. İşçilerle kazı ekibimiz toplam 90 kişi." diye konuştu.

Schachner, bu yılki kazı hedefleriyle ilgili olarak, şunları kaydetti:

"Bu sene Galat dönemi kazısını tamamlayacağız. Ayrıca Hitit dönemiyle ilgili çalışmamız gerekiyor. Üst tarafta Hitit dönemi ağırlıklı çalışacağız, yapı izleri gelmeye başladı. Büyük Kale'de Demir Çağı ve Hitit hedefimizde. Batı yamaçta da Hitit ağırlıklı çalışılıyor. Birçok dönemden yeni bilgilerimiz olacak. Kazı sonuna doğru mağarada ilginç şeyler bulabiliriz. Orada çok hassas çalışılması gerekiyor."