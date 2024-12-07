Hattat Mustafa Cemil Efe'nin 'Tecelli' Sergisi Açıldı

Hattat Mustafa Cemil Efe'nin "Tecelli" isimli 13'üncü kişisel hüsnühat sergisi Saray Koleksiyonları Müzesi Dolmabahçe Sanat Galerisi'nde açıldı.

Efe'nin daha önce görülmemiş 170 eserinin yer aldığı sergi, sanatçının son 3 yılda yapıklarından oluşuyor.

İstanbul Valisi Davut Gül, serginin açılışında, sanatın bütün şehirlere yakıştığını ama en çok İstanbul'a yakıştığını söyledi.

Gül, İstanbul'un kültür, sanat, edebiyat programlarıyla daha güzelleştiğini belirterek, "Sizlerin bu etkinliklere ilgisi, katılımı olduğu müddetçe sanatçılarımız bu tür etkinlikleri daha çok yapacaklardır. İstanbul'da yaklaşık 1,5 senedir görev yapıyoruz. Bu ve buna benzer birçok etkinlik gördüm. Şehir güzel, sanat güzel, kültür güzel." dedi.

"Bu sergi benim gözbebeğim"

Hattat Mustafa Cemil Efe, AA muhabirine, "Birçok ayetikerimenin yer aldığı sergi. Benim gayem sanatımla Kur'an-ı Kerim'in özellikle insanları uyarıcı, teşvik edici ayetlerini göstermek. Bu sergi de tam olarak yapmış olduğumuz şey bu oldu." dedi.

Efe, Dolmabahçe Sanat Galerisi'nin sanatseverlerin ulaşımı açısından çok güzel bir mekan olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Burada sanatseverleri başından sonuna kadar çok güzel bir serüven bekliyor. Eğer eserleri okuyup onlarla hemhal olurlarsa çok değerli bir bilgiyle buradan çıkacaklar. O bilgi de Allah'ın ne kadar büyük olduğu, İslam'ın insanlık için ne kadar güzel bir şey olduğudur. İslam asla kompleks duyulacak bir şey değil. Bizatihi şeref ve izzetle taşınacak bir şeydir. Aslında bunu göstermeye çalışıyoruz. Her sergiyi bir önceki sergiden daha iyi yapmaya, daha çok hizmet etmeye, daha çok insana ulaşmaya çalışıyoruz. Bu sergi benim gözbebeğim."

Açılışta ayrıca, eski Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de konuşma yaptı.

Sergide ayrıca, koleksiyoner Yusuf İyilik koleksiyonundan Hüsn-i Hat Sanatı ile ilgili bir çok antika eşya da sergilenecek. Hokka ve divitlerin yanında, hat makasları ve hattat sandıkları, maktalar ve çok özel hat kalemtraşları yer alıyor.

Sergi, 18 Aralık'a kadar görülebilecek.?