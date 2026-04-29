Haberler

Hatimoğulları'ndan Doruk Madencilik İşçilerine Kutlama: Zafer Direnen Maden İşçilerinin

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Doruk Madencilik işçilerinin mücadelesinin kazanımla sonuçlanmasına ilişkin "Zafer direnen maden işçilerinin" dedi.

(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Doruk Madencilik işçilerinin mücadelesinin kazanımla sonuçlanmasına ilişkin "Zafer direnen maden işçilerinin" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Doruk Madencilik işçilerinin direnişini kutladı. Hatimoğulları, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Zafer direnen maden işçilerinin! Yeraltından yeryüzüne umudu taşıyan, karanlığı cesaretiyle aydınlatan, hakkını-hukukunu arayan herkese umut ve pusula olan Doruk Madencilik işçilerine bin selam olsun! Direnişin zafere ulaşmasında emeği geçen gençler, kadınlar, sol-sosyalist örgütler, taraftar grupları, siyasetçiler… Özcesi, herkese partim ve şahsım adına sonsuz teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

