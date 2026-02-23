Haberler

Msb: "Ankaralı Hatice Güner'in Ördüğü 195 Boyunluk Kış Şartlarında Görev Yapan Askerlere Ulaştırıldı"

Milli Savunma Bakanlığı, Ankara'da yaşayan Hatice Güner'in ördüğü 195 boyunluğun zorlu kış koşullarında görev yapan askeri personele gönderildiğini duyurdu. Boyunlukların moral ve destek niteliği taşıdığı ifade edildi.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ankara'da yaşayan Hatice Güner'in el emeğiyle hazırladığı 195 boyunluğun zorlu kış koşullarında görev yapan askeri personele teslim edildiğini duyurdu. Hava Kuvvetleri Komutanlığı aracılığıyla Malatya ve Ankara'daki birliklere ulaştırılan boyunlukların, sahadaki personel için moral ve destek niteliği taşıdığı belirtildi.

Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Ankaralı Hatice Güner Hanımefendi'nin sevgiyle ördüğü, her ilmeğinde vatan sevgisi barındıran 195 adet el emeği boyunluk, zorlu kış şartlarında görev yapan kahramanlarımıza ulaştı. Hava Kuvvetleri Komutanlığımız tarafından 219 No'lu Hava Radar Kıta Komutanlığı (Yamadağ/Malatya) ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargah Destek Kıta Grup Komutanlığında (Ankara) bulunan birliklerimize teslim edilen bu anlamlı hediyeler, Mehmetçiklerimizin içini ısıtacak en kıymetli destek oldu. Fedakar Türk kadınının her daim ordusunun yanında olduğunun nişanesi olan bu bağış için şükranlarımızı sunarız…"

Kaynak: ANKA
