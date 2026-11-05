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Hatay Yayladağı'nda sağanak okulu su bastı, mahsur öğrencileri itfaiye kurtardı

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Hatay Yayladağı'nda sağanak okulu su bastı, mahsur öğrencileri itfaiye kurtardı
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Hatay'ın Yayladağı ilçesinde sabaha kadar süren sağanakta su basan Berge İlkokulu'nda mahsur kalan öğrenciler, itfaiye ekiplerince kamyonetle kurtarıldı. İlçede cadde, ev ve iş yerlerini su bastı; bir kadının keserle sel sularının önünü açmaya çalıştığı anlar görüntülendi.

HATAY'ın Yayladağı ilçesinde sağanak sırasında su basan okulda mahsur kalan öğrencileri itfaiye kurtardı. Bir kadının evinin önünde elindeki keserle sel sularının önünü açmaya çalıştığı anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün turuncu kodla uyardığı ilçede gece başlayan sağanak, sabaha kadar sürdü. İlçedeki bazı caddeler ile evleri ve iş yerlerini su bastı. Berge Mahallesi'ndeki Berge İlkokulu'nda mahsur kalan öğrencileri, itfaiye ekipleri kamyonetle kurtardı. Aynı mahallede yaşlı bir kadının da evinin önünden geçen sel sularının elindeki keserle önünü açmaya çalıştığı anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

Sağanağın etkisini yitirmesiyle belediye ekipleri suların tahliyesi için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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