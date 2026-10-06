Hatay Yayladağı'nda ak pelikanların sonbahar göçü görüntülendi

Hatay Yayladağı'nda ak pelikanların sonbahar göçü görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde ak pelikan sürülerinin sonbahar göçü güzel manzaralar oluşturdu. Avrupa ve Asya'daki üreme alanlarından kışlama bölgelerine göç eden sürüler, Sebenoba Mahallesi semalarında kuş gözlemcisi Nurettin Vursun'un cep telefonuyla görüntülendi.
HATAY'ın Yayladağı ilçesinde ak pelikan sürülerinin sonbahar göçü, güzel manzaralar oluşturdu.
Türkiye'nin önemli göçmen kuş rotaları arasında yer alan ilçede sonbahar göçü hareketliliği yaşanıyor. Avrupa ve Asya'daki üreme alanlarından güneydeki kışlama bölgelerine doğru göç eden ak pelikan sürüleri, Sebenoba Mahallesi semalarında görüntülendi. Sürü halinde gökyüzünde süzülen ak pelikanlar, oluşturdukları görüntüyle seyirlik manzara sundu. Bölgeden geçen pelikan sürülerinin gökyüzündeki yolculuğu, kuş gözlemcisi Nurettin Vursun'un cep telefonuyla görüntülendi.