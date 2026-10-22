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Hatay Yayladağı'nda 11 Suriye uyruklu, İHA destekli jandarma çalışmasıyla yakalandı

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Hatay'ın Yayladağı ilçesinde, MİT'in istihbari bilgisiyle jandarma ekiplerinin İHA destekli çalışmasıyla yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 11 Suriye uyruklu yakalandı. Yakalananlar, işlemlerinin ardından GÖKSEM'e teslim edildi.

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde yasa dışı yollarla yurda giren 11 Suriye uyruklu yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Milli İstihbarat Teşkilatından alınan istihbari bilgiler doğrultusunda, insansız hava aracı destekli arazi arama ve tarama faaliyeti gerçekleştirdi.

Yapılan çalışmalarla yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 11 Suriye uyruklu yakalandı.

Yakalanan 11 kişi, işlemlerinin ardından Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edildi.??????

Kaynak: AA
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